Katzevich (Dvorkina) Sofya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Katzevich (Dvorkina) Sofya

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Место рождения

Klintsy, Russia

Дата рождения

1905

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Dvorkin Iosif (Esel)

Мать: Dvorkina Sora-Eta

Klintsy, Russia
Рождение ребёнка
01.04.1930

Дочь: Faina

Отец ребёнка: Katzevich Veniamin

Klintsy, Russia
Рождение ребёнка
01.04.1930

Сын: Katzevich Boris

Отец ребёнка: Katzevich Veniamin

Klintsy, Russia
Рождение ребёнка
1938

Сын: Katzevich Eduard Vladimirovich

Отец ребёнка: Katzevich Veniamin

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Katzevich Veniamin

Смерть
1963
Novosibirsk, Russia
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