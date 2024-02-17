Katzevich (Dvorkina) Sofya
Место рожденияKlintsy, Russia
Дата рождения1905
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Dvorkin Iosif (Esel)
Мать: Dvorkina Sora-Eta
Klintsy, Russia
Рождение ребёнка
01.04.1930
Дочь: Faina
Отец ребёнка: Katzevich Veniamin
Klintsy, Russia
Рождение ребёнка
01.04.1930
Сын: Katzevich Boris
Отец ребёнка: Katzevich Veniamin
Klintsy, Russia
Рождение ребёнка
1938
Сын: Katzevich Eduard Vladimirovich
Отец ребёнка: Katzevich Veniamin
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Katzevich Veniamin
Смерть
1963
Novosibirsk, Russia