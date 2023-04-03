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Щукина Александра Юрьевна
Щукина Александра Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.04.2023
Пол
Женский
Отец
Щукин Юрий Анатольевич
Мать
Щукина (Чудакова) Оксана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.2023
Отец:
Щукин Юрий Анатольевич
Мать:
Щукина Оксана
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