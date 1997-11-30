Останин Вилорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Вилорий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1937

Дата смерти

30.11.1997

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.1960

Сын: Останин Анатолий Вилорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чунский, Чунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.11.1997
Чунский, Чунский муниципальный район, Иркутская область
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