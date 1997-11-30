Останин Вилорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1937
Дата смерти30.11.1997
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1937
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1960
Сын: Останин Анатолий Вилорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.12.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.11.1997