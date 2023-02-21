отец — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиотец

отец

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: дед

Мать: бабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стенис Владимер Итович

Мать ребёнка: жена

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close