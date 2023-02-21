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отец
отец
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
дед
Мать
бабушка
Дети
Стенис Владимер Итович
Добавил:
РС
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Рождение
Неизвестно
Отец:
дед
Мать:
бабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Стенис Владимер Итович
Мать ребёнка:
жена
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