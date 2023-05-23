Леонов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Леонов Афанас Сергеевич

Мать ребёнка: Леонова Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Женя Сергеевич

Мать ребёнка: Леонова Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маруся Сергеевна

Мать ребёнка: Леонова Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Леонова Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Леонова Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Леонова Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Леонова Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Агриппина

Смерть
Неизвестно
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