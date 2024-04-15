Бардак Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти16.10.1892 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Бардак Анна Мироновна
Рождение ребёнка
13.07.1851 ст.
Сын: Бардаков Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Бардак Анна Мироновна
Восприемник
31.07.1852 ст.
Евдокия Демидовна Мордвина
Рождение ребёнка
01.11.1854 ст.
Дочь: Бардак Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Бардак Анна Мироновна
Восприемник
03.09.1855 ст.
Иван Дамианович Мордвин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бардак Анна Мироновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.10.1892 ст.
Причина смерти: от старости | по недосмотру домашних не исповедан и св.Тайне не приобщался
Похороны
18.10.1892 ст.
на отведенном кладбище