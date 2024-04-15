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Бардак Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

16.10.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Бардак Степан Васильевич

Мать ребёнка: Бардак Анна Мироновна

Рождение ребёнка
13.07.1851 ст.

Сын: Бардаков Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Бардак Анна Мироновна

Кровное, Сумська область
Восприемник
31.07.1852 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Демидовна Мордвина
Рождение ребёнка
01.11.1854 ст.

Дочь: Бардак Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Бардак Анна Мироновна

Кровное, Сумська область
Восприемник
03.09.1855 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Дамианович Мордвин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бардак Анна Мироновна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
16.10.1892 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от старости | по недосмотру домашних не исповедан и св.Тайне не приобщался
Похороны
18.10.1892 ст.
на отведенном кладбище
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