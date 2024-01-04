Смирнов Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1946
Дата смерти?.11.1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
?.11.1921
Рождение
30.05.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.1975
Сын: Смирнов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности