Смирнов Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1946

Дата смерти

?.11.1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Смерть
?.11.1921
Рождение
30.05.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.04.1975

Сын: Смирнов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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