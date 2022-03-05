Вилипо Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилипо Вера Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.2022

Отец: не указан

Мать: Дерканосова Ирина Александровна