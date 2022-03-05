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Вилипо Вера Владимировна
Вилипо Вера Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.03.2022
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Дерканосова Ирина Александровна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.2022
Отец: не указан
Мать:
Дерканосова Ирина Александровна
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