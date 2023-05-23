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Щербинин Константин Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Щербинин Иван Константинович

Мать ребёнка: Золототрубова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Золототрубова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Щербинин Роман Константинович

Мать ребёнка: Золототрубова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Щербинин Семен Константинович

Мать ребёнка: Золототрубова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Щербинин Николай Константинович

Мать ребёнка: Золототрубова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золототрубова Мария Ивановна

Смерть
1963
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