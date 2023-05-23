Щербинин Константин Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Щербинин Иван Константинович
Мать ребёнка: Золототрубова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Золототрубова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Щербинин Роман Константинович
Мать ребёнка: Золототрубова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Щербинин Семен Константинович
Мать ребёнка: Золототрубова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Щербинин Николай Константинович
Мать ребёнка: Золототрубова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963