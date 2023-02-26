Василий Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Савельев

Василий Савельев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1627 г.р.

Мать

1635 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Савелий Фролов

Мать: Кристина Агафонова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close