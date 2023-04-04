Калинина (Демина) Ксения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиПосле 29.10.1870
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Сергей Дементьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
18.11.1852
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1855
Дочь: Савкина Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович
Рождение ребёнка
?.09.1857
Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович
Рождение ребёнка
16.08.1861
Дочь: Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович
Рождение ребёнка
18.10.1863
Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович
Рождение ребёнка
21.04.1866
Дочь: Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович
Рождение ребёнка
29.10.1870
Дочь: Прасковья Никифоровна
Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 29.10.1870