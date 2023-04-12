Пашкевич Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкевич Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пашкевич Александр Самуилович

Мать: Пашкевич Анастасия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лободов Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Лободов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лободов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севрук Александр Иванович

Отец ребёнка: Севрук Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севрук Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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