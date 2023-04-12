Пашкевич Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лободов Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Лободов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лободов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севрук Александр Иванович
Отец ребёнка: Севрук Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно