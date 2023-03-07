Черкайкина (Борисова) Анна (Нюра) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкайкина (Борисова) Анна (Нюра) Михайловна

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Место рождения

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкайкин Кирьян Григорьевич

Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкайкин Кирьян Григорьевич

Россия, Алтайский край, Сорокинский район, Путь крестьянина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкайкин Кирьян Григорьевич

Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкайкин Кирьян Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкайкин Сергей Кирьянович

Отец ребёнка: Черкайкин Кирьян Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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