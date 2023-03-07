Черкайкина (Борисова) Анна (Нюра) Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1957
Рождение ребёнка
12.04.1957
Россия, Алтайский край, Сорокинский район, Путь крестьянина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкайкин Сергей Кирьянович
Отец ребёнка: Черкайкин Кирьян Григорьевич
Смерть
Неизвестно