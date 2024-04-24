Шалудько Анна Дионисиевна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Шалудько Фёдор Данилович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Шалудько Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Шалудько Фёдор Данилович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Шалудько Агриппина Фёдоровна
Отец ребёнка: Шалудько Фёдор Данилович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Шалудько Тимофей Фёдорович
Отец ребёнка: Шалудько Фёдор Данилович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Шалудько Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Шалудько Фёдор Данилович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Шалудько Козьма Фёдорович
Отец ребёнка: Шалудько Фёдор Данилович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Шалудько Евфимия Фёдоровна
Отец ребёнка: Шалудько Фёдор Данилович
Смерть
После 1768