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Шалудько Анна Дионисиевна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1768

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалудько Фёдор Данилович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Шалудько Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Шалудько Фёдор Данилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Шалудько Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Шалудько Фёдор Данилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Шалудько Агриппина Фёдоровна

Отец ребёнка: Шалудько Фёдор Данилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Шалудько Тимофей Фёдорович

Отец ребёнка: Шалудько Фёдор Данилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Шалудько Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Шалудько Фёдор Данилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Шалудько Козьма Фёдорович

Отец ребёнка: Шалудько Фёдор Данилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Шалудько Евфимия Фёдоровна

Отец ребёнка: Шалудько Фёдор Данилович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1768
Покровское, Чернігівська область

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