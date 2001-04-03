Боброва Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1925

Дата смерти

03.04.2001

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1925

Отец: Бобров Петр Васильевич

Мать: Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
14.08.1955

Дочь: Рыбоченок Лариса Брониславовна

Отец ребёнка: Рыбоченок Бронислав Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбоченок Бронислав Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбоченок Бронислав Александрович

Смерть
03.04.2001
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