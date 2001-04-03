Боброва Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1925
Дата смерти03.04.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1925
Отец: Бобров Петр Васильевич
Мать: Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
14.08.1955
Дочь: Рыбоченок Лариса Брониславовна
Отец ребёнка: Рыбоченок Бронислав Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыбоченок Бронислав Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.2001