Бадыкова Мадина Габдельхалик кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1983
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Халиков Габдельхалик
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
193
Отец ребёнка: Бадыков Загир Габдельбадык улы
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Бадыков Загир Габдельбадык улы
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Галиуллина Салима Загировна
Отец ребёнка: Бадыков Загир Габдельбадык улы
Рождение ребёнка
15.06.1928
Дочь: Файзуллина Аклима Загировна
Отец ребёнка: Бадыков Загир Габдельбадык улы
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Бадыков Загир Габдельбадык улы
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Бадыков Загир Габдельбадык улы
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Бадыков Загир Габдельбадык улы
Смерть
1983