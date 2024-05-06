Бадыкова Мадина Габдельхалик кызы 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бадыкова Мадина Габдельхалик кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ЭФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Халиков Габдельхалик

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадыков Загир Габдельбадык улы

Рождение ребёнка
193

Сын: Бадыков Насыр Загирович

Отец ребёнка: Бадыков Загир Габдельбадык улы

Рождение ребёнка
1923

Сын: Бадыков Закир Загирович

Отец ребёнка: Бадыков Загир Габдельбадык улы

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Галиуллина Салима Загировна

Отец ребёнка: Бадыков Загир Габдельбадык улы

Рождение ребёнка
15.06.1928

Дочь: Файзуллина Аклима Загировна

Отец ребёнка: Бадыков Загир Габдельбадык улы

Рождение ребёнка
1932

Сын: Бадыков Басыр Загирович

Отец ребёнка: Бадыков Загир Габдельбадык улы

Рождение ребёнка
1935

Сын: Бадыков Ильдус Загирович

Отец ребёнка: Бадыков Загир Габдельбадык улы

Рождение ребёнка
1938

Сын: Бадыков Амин Загирович

Отец ребёнка: Бадыков Загир Габдельбадык улы

Смерть
1983

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