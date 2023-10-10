Мацукова Маланья Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацукова Маланья Емельянова

Место рождения

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Мацуков Игнат Ипполитов

Отец ребёнка: Мацуков Ипполит Григорьев

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
14.12.1912

Сын: Мацуков Стефан Ипполитович

Отец ребёнка: Мацуков Ипполит Григорьев

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Евдокия Ипполитова

Отец ребёнка: Мацуков Ипполит Григорьев

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Мацуков Борис Ипполитович

Отец ребёнка: Мацуков Ипполит Григорьев

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Людмила Ипполитова

Отец ребёнка: Мацуков Ипполит Григорьев

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мацуков Ипполит Григорьев

Смерть
1944
Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
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