Мацукова Маланья Емельянова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Мацуков Ипполит Григорьев
Рождение ребёнка
14.12.1912
Сын: Мацуков Стефан Ипполитович
Отец ребёнка: Мацуков Ипполит Григорьев
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Евдокия Ипполитова
Отец ребёнка: Мацуков Ипполит Григорьев
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мацуков Борис Ипполитович
Отец ребёнка: Мацуков Ипполит Григорьев
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Людмила Ипполитова
Отец ребёнка: Мацуков Ипполит Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944