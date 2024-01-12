Иенике Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иенике Владимир
Мать: Иенике Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иенике Вячеслав Дмитриевич
Отец ребёнка: Иенике Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иенике Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Иенике Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иенике Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иенике Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иенике Дмитрий Викторович