Устюжанин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстюжанин Яков

Устюжанин Яков

Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Устюжанин Спиридон Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Устюжанин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Устюжанин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Устюжанин Яков Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1811
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.