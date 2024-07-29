Устюжанин Яков
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Устюжанин Спиридон Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Устюжанин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Устюжанин Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1811
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно