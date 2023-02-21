Хубларова Хайкануш Маркаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Тер-Степанянц Маркар Амоевич
Мать: Тер-Степанянц Мария
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Шарлота Шмавонович
Отец ребёнка: Давидов Шмавон
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Хубларов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давидов Шмавон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хубларов Степан
Смерть
1972