Хубларова Хайкануш Маркаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хубларова Хайкануш Маркаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Тер-Степанянц Маркар Амоевич

Мать: Тер-Степанянц Мария

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Шарлота Шмавонович

Отец ребёнка: Давидов Шмавон

Рождение ребёнка
1923

Сын: Хубларов Жора Степанович

Отец ребёнка: Хубларов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давидов Шмавон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хубларов Степан

Смерть
1972
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