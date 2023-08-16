Дёмин Виктор Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмин Виктор Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЕ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дёмин Станислав Евстафьевич

Мать: не указана