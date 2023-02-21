Семаков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семаков Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1909

Сын: Семаков Николай Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1914

Сын: Семаков Валентин Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1918

Сын: Семаков Игорь Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1922

Дочь: Тамара Степановна

Мать ребёнка: не указана

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