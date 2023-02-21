Семаков Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1909
Сын: Семаков Николай Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1914
Сын: Семаков Валентин Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1918
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1922
Дочь: Тамара Степановна
Мать ребёнка: не указана