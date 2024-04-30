Васса Андреевна 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

12.04.1829 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аким Варфоломеевич

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1796

Сын: Андрей Акимович

Отец ребёнка: Аким Варфоломеевич

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Акимович

Отец ребёнка: Аким Варфоломеевич

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Смерть
12.04.1829 ст.
Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд

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