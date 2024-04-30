Васса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти12.04.1829 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аким Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Андрей Акимович
Отец ребёнка: Аким Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Акимович
Отец ребёнка: Аким Варфоломеевич
Смерть
12.04.1829 ст.