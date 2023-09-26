Вафин Сергей Марсельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1979
ПолМужской
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1979
Рождение ребёнка
08.02.2002
Мать ребёнка: Демина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
08.12.2010
Сын: Вафин Станислав Сергеевич
Мать ребёнка: Демина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демина Наталья Васильевна