Вафин Сергей Марсельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вафин Сергей Марсельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1979

Отец: Вафин Марсель Сулейманович

Мать: Курикалова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
08.02.2002

Сын: Вафин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Демина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
08.12.2010

Сын: Вафин Станислав Сергеевич

Мать ребёнка: Демина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Демина Наталья Васильевна

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