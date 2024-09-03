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Пичкалева Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

23.02.1909

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичкалев Михаил Ларионов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Панькова (Пичкалев) Матрена Михайлова

Отец ребёнка: Пичкалев Михаил Ларионов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Казанцева (Пичкалев) Соломия Михайлова

Отец ребёнка: Пичкалев Михаил Ларионов

Рождение ребёнка
1855

Сын: Пичкалев Терентий Михайлович

Отец ребёнка: Пичкалев Михаил Ларионов

Рождение ребёнка
01.06.1858

Дочь: (Пичкалев) Агрипина Михайлова

Отец ребёнка: Пичкалев Михаил Ларионов

Рождение ребёнка
1861

Сын: Пичкалев Георгий Михайлов

Отец ребёнка: Пичкалев Михаил Ларионов

Рождение ребёнка
14.12.1863

Сын: Пичкалев Игнатий Михайлов

Отец ребёнка: Пичкалев Михаил Ларионов

Рождение ребёнка
05.11.1869

Дочь: Лузина (Пичкалев) Александра Михайлова

Отец ребёнка: Пичкалев Михаил Ларионов

Рождение ребёнка
22.06.1872

Сын: Пичкалев Петр Михайлов

Отец ребёнка: Пичкалев Михаил Ларионов

Смерть
23.02.1909

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