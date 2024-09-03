Пичкалева Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти23.02.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Панькова (Пичкалев) Матрена Михайлова
Отец ребёнка: Пичкалев Михаил Ларионов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Казанцева (Пичкалев) Соломия Михайлова
Отец ребёнка: Пичкалев Михаил Ларионов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пичкалев Терентий Михайлович
Отец ребёнка: Пичкалев Михаил Ларионов
Рождение ребёнка
01.06.1858
Дочь: (Пичкалев) Агрипина Михайлова
Отец ребёнка: Пичкалев Михаил Ларионов
Рождение ребёнка
1861
Сын: Пичкалев Георгий Михайлов
Отец ребёнка: Пичкалев Михаил Ларионов
Рождение ребёнка
14.12.1863
Сын: Пичкалев Игнатий Михайлов
Отец ребёнка: Пичкалев Михаил Ларионов
Рождение ребёнка
05.11.1869
Дочь: Лузина (Пичкалев) Александра Михайлова
Отец ребёнка: Пичкалев Михаил Ларионов
Рождение ребёнка
22.06.1872
Отец ребёнка: Пичкалев Михаил Ларионов
Смерть
23.02.1909