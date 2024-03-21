Попова (Попова) Евдокия Антоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Попов Евстрат Григорьевич
Отец ребёнка: Попов Григорий Артемович
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Попов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Попов Григорий Артемович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Попов Григорий Артемович
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Попов Григорий Артемович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Зиновьева (Попова) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Артемович
Смерть
Неизвестно