Попова (Попова) Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Попова) Евдокия Антоновна

Место рождения

Нижне-Чуфичево, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижне-Чуфичево, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Григорий Артемович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Попов Евстрат Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Артемович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Попов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Артемович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Попов Емельян Григорьев

Отец ребёнка: Попов Григорий Артемович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Попов Никита Григорьев

Отец ребёнка: Попов Григорий Артемович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Зиновьева (Попова) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Артемович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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