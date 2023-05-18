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Шапкин Александр Николаевич

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Место рождения

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

18.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1975

Отец: Шапкин Николай Иванович

Мать: Шапкина Раиса

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.04.1996

Сын: Шапкин Николай Александрович

Мать ребёнка: Шапкина Ольга

Рождение ребёнка
21.07.1997

Сын: Шапкин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Шапкина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапкина Полина Александровна

Мать ребёнка: Шапкина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Ольга

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