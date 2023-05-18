Шапкин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.02.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1975
Отец: Шапкин Николай Иванович
Мать: Шапкина Раиса
Рождение ребёнка
07.04.1996
Сын: Шапкин Николай Александрович
Мать ребёнка: Шапкина Ольга
Рождение ребёнка
21.07.1997
Сын: Шапкин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Шапкина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапкина Полина Александровна
Мать ребёнка: Шапкина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапкина Ольга