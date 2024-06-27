Анна 2 Юрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1800
Сын: Филипп Ефимьев
Отец ребёнка: Моругин Ефим Васильев
Рождение ребёнка
После 1800
Сын: Иван Ефимьев
Отец ребёнка: Моругин Ефим Васильев
Смерть
Неизвестно