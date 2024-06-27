Анна 2 Юрова Вычислено 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна 2 Юрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1782 г.р.

Дети

После 1800 г.р.
После 1800 г.р.

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моругин Ефим Васильев

Рождение ребёнка
После 1800

Сын: Филипп Ефимьев

Отец ребёнка: Моругин Ефим Васильев

Рождение ребёнка
После 1800

Сын: Иван Ефимьев

Отец ребёнка: Моругин Ефим Васильев

Смерть
Неизвестно

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