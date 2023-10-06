Сампсонова (Озерова) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сампсонова (Озерова) Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1818

Дата смерти

1870

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1818

Отец: Озеров Петр Иванович

Мать: Озерова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Микулина Анна Александровна

Отец ребёнка: Самсонов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Корф Александра Александровна

Отец ребёнка: Самсонов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Александр Петрович

Смерть
1870
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