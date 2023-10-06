Сампсонова (Озерова) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1818
Дата смерти1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1818
Отец: Озеров Петр Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Микулина Анна Александровна
Отец ребёнка: Самсонов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Корф Александра Александровна
Отец ребёнка: Самсонов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1870