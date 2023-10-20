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Сахаровский Егор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Сахаровский Алексей

Мать: Сахаровская Ольга Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Сахаровская Марфа Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Егоровна

Мать ребёнка: Сахаровская Марфа Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахаровская Марфа Егоровна

Место жительства
Неизвестно
г.Улан-Удэ, Россия
Смерть
1980
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