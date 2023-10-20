Сахаровский Егор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Сахаровский Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Сахаровская Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Егоровна
Мать ребёнка: Сахаровская Марфа Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Улан-Удэ, Россия
Смерть
1980