Мурылева (Захарова) Дарья Макаровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1902 и 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1902 и 1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мурылев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мурылев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Мурылев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брыкина-Прудникова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Мурылев Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно