Мурылева (Захарова) Дарья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурылева (Захарова) Дарья Макаровна

Место рождения

Семено-Петровское, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Между 1902 и 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1902 и 1910

Отец: Захаров Макар Петрович

Мать: Захарова Евдокия Алексеевна

Семено-Петровское, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурылев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурылев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Мурылев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Мурылев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брыкина-Прудникова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Мурылев Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурылев Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно