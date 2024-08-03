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Ушалов Владимир Александрович

Место рождения

д. Фрунзе, Тарского района, Омской области.

Дата рождения

?.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушалов Максим Владимирович

Мать ребёнка: Халтурина Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушалов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Халтурина Ольга Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халтурина Ольга Викторовна

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