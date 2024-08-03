Ушалов Владимир Александрович
Место рожденияд. Фрунзе, Тарского района, Омской области.
Дата рождения?.05.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ушалов Максим Владимирович
Мать ребёнка: Халтурина Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ушалов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Халтурина Ольга Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно