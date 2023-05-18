(Грива) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грива) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грива Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грива Осип Тимофеевич

Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина Тимофеевна

Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грива Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович

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