(Грива) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина Тимофеевна
Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грива Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович