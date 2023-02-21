Лаптева-Соломко Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева-Соломко Антонина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1961

Дочь: Шаховская-Лаптева Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Лаптев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
07.12.1967

Дочь: Варт- Лаптева Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Лаптев Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно
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