Лаптева-Соломко Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1961
Дочь: Шаховская-Лаптева Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Лаптев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
07.12.1967
Дочь: Варт- Лаптева Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Лаптев Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно