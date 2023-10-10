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Субботина Котлова Юлия Филипповна

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

29.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1974

Отец: Котлов Филипп Сергеевич

Мать: Котлова Постарнак Галина Фёдоровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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