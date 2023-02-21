Жулега Тарас Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Жулега Федор Степанов
Мать: Жулега Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Волоцко Февронья Тарасова
Мать ребёнка: Жулега Лукерия Павлова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Жулега Лукерия Павлова
Рождение ребёнка
09.08.1799
Дочь: Феодосия Тарасова
Мать ребёнка: Жулега Лукерия Павлова
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Жулега Лукерия Павлова
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Жулега Лукерия Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жулега Лукерия Павлова
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно