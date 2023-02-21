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Жулега Тарас Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Жулега Федор Степанов

Мать: Жулега Агафья Семенова

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Волоцко Февронья Тарасова

Мать ребёнка: Жулега Лукерия Павлова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Жулега Корней Тарасов

Мать ребёнка: Жулега Лукерия Павлова

Рождение ребёнка
09.08.1799

Дочь: Феодосия Тарасова

Мать ребёнка: Жулега Лукерия Павлова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Жулега Матвей Тарасов

Мать ребёнка: Жулега Лукерия Павлова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Жулега Терентий Тарасов

Мать ребёнка: Жулега Лукерия Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулега Лукерия Павлова

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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