Крылова Ирина Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Иван Ильич
Отец ребёнка: Крылов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Крылов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Сергей Ильич
Отец ребёнка: Крылов Илья Михайлович
Смерть
Неизвестно