Якимов Иван Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимов Иван Самсонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Якимов Самсон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1877

Сын: Якимов Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Но́вые Зя́тцы, Russia
вятская губерния Малмыжский уезд Узинская волость село Новых Зятцев. Был из зажиточной крестьянской семьи. Ушел из дома с "одними сапогами за плечами" при попытке родителей выгодно его женить.
Смерть
Неизвестно
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