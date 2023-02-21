Якимов Иван Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Якимов Самсон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1877
Сын: Якимов Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Но́вые Зя́тцы, Russia
вятская губерния Малмыжский уезд Узинская волость село Новых Зятцев. Был из зажиточной крестьянской семьи. Ушел из дома с "одними сапогами за плечами" при попытке родителей выгодно его женить.
Смерть
Неизвестно