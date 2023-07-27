Русаковы Павел Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Русаковы Назар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Русаковы Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
15.10.1859
Дочь: Параскева Павловна
Мать ребёнка: Русаковы Мария Прокопьевна
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
13.12.1861
Сын: Русаковы Игнатий Павлович
Мать ребёнка: Русаковы Мария Прокопьевна
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
17.02.1863
Мать ребёнка: Русаковы Мария Прокопьевна
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
03.08.1866
Дочь: Агапия Павловна
Мать ребёнка: Русаковы Мария Прокопьевна
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
06.10.1868
Мать ребёнка: Русаковы Мария Прокопьевна
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
30.01.1873
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Русаковы Мария Прокопьевна
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
10.08.1874
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Русаковы Мария Прокопьевна
Метрическая книга родившихся