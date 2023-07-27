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Русаковы Павел Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Русаковы Назар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Русаковы Карп Павлович

Мать ребёнка: Русаковы Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
15.10.1859

Дочь: Параскева Павловна

Мать ребёнка: Русаковы Мария Прокопьевна

Детлева, Берская волость, Барнаульский уезд
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
13.12.1861

Сын: Русаковы Игнатий Павлович

Мать ребёнка: Русаковы Мария Прокопьевна

Детлева, Берская волость, Барнаульский уезд
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
17.02.1863

Сын: Русаковы Иван Павлович

Мать ребёнка: Русаковы Мария Прокопьевна

Детлева, Берская волость, Барнаульский уезд
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
03.08.1866

Дочь: Агапия Павловна

Мать ребёнка: Русаковы Мария Прокопьевна

Детлева, Берская волость, Барнаульский уезд
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
06.10.1868

Сын: Русаковы Никита Павлович

Мать ребёнка: Русаковы Мария Прокопьевна

Детлева, Берская волость, Барнаульский уезд
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
30.01.1873

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Русаковы Мария Прокопьевна

Детлева, Берская волость, Барнаульский уезд
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
10.08.1874

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Русаковы Мария Прокопьевна

Детлева, Берская волость, Барнаульский уезд
Метрическая книга родившихся