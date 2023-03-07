Захаров Григорий Космич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Григорий Космич

Захаров Григорий Космич

avatar

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1830

Дата смерти

17.11.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Захаров Козьма Захарович

Мать: Захарова Иустиния Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Сын: Захаров Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Лукьяновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.08.1863

Сын: Захаров Андриян Григорьевич

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Лукьяновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Егор Григорьевич

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Лукьяновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Лукьяновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Евдокия Лукьяновна

Смерть
17.11.1911
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close