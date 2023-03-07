Захаров Григорий Космич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти17.11.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1852
Сын: Захаров Тихон Григорьевич
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Лукьяновна
Рождение ребёнка
24.08.1863
Сын: Захаров Андриян Григорьевич
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.1911