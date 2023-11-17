Кацнельсон Давид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКацнельсон Давид

Кацнельсон Давид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Около 1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Кацнельсон Бенциан

Мать: Софья

Смерть
1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close