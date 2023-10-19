Винюкова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винюкова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винюкова Анна Карповна

Отец ребёнка: Винюков Карп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винюков Федор Карпович

Отец ребёнка: Винюков Карп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винюков Иван Карпович

Отец ребёнка: Винюков Карп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винюков Дмитрий Карпович

Отец ребёнка: Винюков Карп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винюкова Мария Карповна

Отец ребёнка: Винюков Карп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винюков Иван Карпович

Отец ребёнка: Винюков Карп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винюков Николай Карпович

Отец ребёнка: Винюков Карп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винюков Сергей Карпович

Отец ребёнка: Винюков Карп

Смерть
Неизвестно
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