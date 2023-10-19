Винюкова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винюкова Анна Карповна
Отец ребёнка: Винюков Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Винюков Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Винюков Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Винюков Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винюкова Мария Карповна
Отец ребёнка: Винюков Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Винюков Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Винюков Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Винюков Карп
Смерть
Неизвестно