Хохлова (Угарова) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1952
Отец: не указан
Мать: Воробьева Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1977
Дочь: Хохлова Марина Александровна
Отец ребёнка: Хохлов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
12.06.1982
Дочь: Вислогузова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Хохлов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно