Хохлова (Угарова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Угарова) Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1952

Отец: не указан

Мать: Воробьева Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1977

Дочь: Хохлова Марина Александровна

Отец ребёнка: Хохлов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
12.06.1982

Дочь: Вислогузова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Хохлов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Александр Николаевич

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