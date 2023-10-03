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Конев Владимир Грегорьевич
Конев Владимир Грегорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.04.1950
Пол
Мужской
Отец
Конев Егор Николаевич
1910 г.р.
Мать
Конева (Ануфриева) Анна Гавриловна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1950
Отец:
Конев Егор Николаевич
Мать:
Конева Анна Гавриловна
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