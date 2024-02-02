Романов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Михаил
Мать: Романова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Романова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Романова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Мария