Романов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Иван Васильевич

Романов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Михаил

Мать: Романова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Романова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Романова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Романова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Мария

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close