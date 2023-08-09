Шабанов Андрей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Попал в плен (военное)
17.10.1941
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Призыв на военную службу
1941
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно