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Шабанов Андрей Сергеевич

Место рождения

Мягченки, Копыревщинская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Мягченки, Копыревщинская волость, Духовщинский уезд
Попал в плен (военное)
17.10.1941
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Призыв на военную службу
1941
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабанова Матрёна Михеевна

Смерть
Неизвестно