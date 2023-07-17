Ларина Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Агафья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Василий Егорович

Отец ребёнка: Ларин Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Ефрасинья Егоровна

Отец ребёнка: Ларин Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Созонова Параскева Егоровна

Отец ребёнка: Ларин Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Ларин Егор Иванович

Смерть
Неизвестно