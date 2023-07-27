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Конев Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Конев Иван Савельев

Мать: Конева Марина

Бракосочетание
1859

Жена: Конева (корячинцева) Степанида Семеновна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евлалия Яковлевна

Мать ребёнка: Конева (корячинцева) Степанида Семеновна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Лукьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Конева (корячинцева) Степанида Семеновна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Апретова (конева) Ульяна Яковлевна

Мать ребёнка: Конева (корячинцева) Степанида Семеновна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Конев Корнилий Яковлевич

Мать ребёнка: Конева (корячинцева) Степанида Семеновна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно