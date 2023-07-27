Конев Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Конев Иван Савельев
Мать: Конева Марина
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Евлалия Яковлевна
Мать ребёнка: Конева (корячинцева) Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Лукьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Конева (корячинцева) Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Апретова (конева) Ульяна Яковлевна
Мать ребёнка: Конева (корячинцева) Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Конева (корячинцева) Степанида Семеновна
Смерть
Неизвестно