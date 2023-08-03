Черепанов Федор Евфимьев
Место рожденияДеревня Токарева( объединилась с Огнево)
Дата рождения1863 или 1864
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 или 1864
Отец: Черепанов Евфим
Мать: Жена
Деревня Токарева( объединилась с Огнево)
Рождение ребёнка
31.12.1883
Сын: Черепанов Василий Федорович
Мать ребёнка: Говорухина Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1900 или 1901
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Иулиания Григорьевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Агафия Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Иулиания Григорьевна
Рождение ребёнка
06.09.1907
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Иулиания Григорьевна
Рождение ребёнка
10.03.1910
Дочь: Афанасия Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Иулиания Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1909