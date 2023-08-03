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Черепанов Федор Евфимьев

Место рождения

Деревня Токарева( объединилась с Огнево)

Дата рождения

1863 или 1864

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 или 1864

Отец: Черепанов Евфим

Мать: Жена

Деревня Токарева( объединилась с Огнево)
Рождение ребёнка
31.12.1883

Сын: Черепанов Василий Федорович

Мать ребёнка: Говорухина Екатерина Петровна

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1900 или 1901

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Иулиания Григорьевна

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Агафия Федоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Иулиания Григорьевна

Рождение ребёнка
06.09.1907

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Иулиания Григорьевна

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.03.1910

Дочь: Афанасия Федоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Иулиания Григорьевна

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Иулиания Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
После 1909