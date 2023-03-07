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Салахов Раис

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Место рождения

Исляйкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Исляйкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саматова Ленура Мунир кызы

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саматова Ленура Мунир кызы

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саматова Ленура Мунир кызы

Смерть
Неизвестно
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